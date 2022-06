Sociedad Química y Minera: die Nachfrage bei Lithium und Düngemitteln treibt die Kurse >>> PULLBACK-SETUP mit SQM <<<

Gewinnwachstum im 1. Quartal 2022: 219.76%! Sociedad Química y Minera (SQM) mit Pullback-Setup! Nächste Quartalszahlen erst am 18. August!

Symbol: SQM ISIN: US8336351056

Rückblick: Die Aktie des chilenischen Chemie- und Bergbaukonzerns hält sich in einem stabilen Aufwärtstrend und liegt mit rund 74 Prozent im Halbjahresplus. Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch notiert das Wertpapier zum Wochenschluss knapp unter dem 20er-EMA. Die Formation der Bullenflagge und die lange Lunte an der Unterseite der Kerze vom Freitag lassen eine Gegenbewegung in den nächsten Tagen erwarten.

Chart vom 10.06.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 96.04 USD





Meine Expertenmeinung zu SQM

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Santiogo de Chile konnte seinen Gewinn im ersten Vierteljahr 2022 gegenüber dem Vorjahr verzwölffachen. Ursache sind einerseits gestiegene Preise am Lithiummarkt auf Grund der verstärkten Nachfrage nach dem wichtigen Rohstoff für die Batterien der Elektoautos. Andererseits hat auch das Geschäft mit Düngemitteln zugelegt, weil wichtige Lieferländer wie Russland, die Ukraine und Belarus derzeit ausfallen.

Mögliches Setup

Setup: Mit dem Trigger über und dem Stopp Loss unter der letzten Tageskerze sowie dem Kursziel beim zuvor genannten Allzeithoch erreichen wir ein solides Chance-Risiko-Verhältnis. Frische Quartalszahlen gibt es am 18. August, so dass wir den Trade lange laufen lassen können. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SQM.

Veröffentlichungsdatum: 11.06.2022

