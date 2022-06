Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) arbeitet offenbar weiterhin am eigenen Rezept für den Turnaround. Das Management ist sehr ambitioniert gestartet, aber womöglich ist es der Markt, der einfach nicht bereit ist für die Produkte. Zumindest nicht so sehr in Masse, was eine These ist, die man überprüfen kann. Erschwerend kommt ein nicht ganz günstiges Marktumfeld hinzu. Beyond Meat besitzt noch keine besonders starke Pricing-Power. Zudem sind teurere Alternativprodukte für Konsumenten nicht unbedingt die Top-Priorität. ...

