Erster lizenzierter Elvis-NFT - der vorprogrammierte Hype!

Man darf gespannt sein, was am 23. Juni passieren wird, welche Überraschungen NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* und die "Mitverschwörer" in petto haben, wenn Elvis-On-Chain gleichzeitig mit dem neuen Elvis Film im vollen Umfang live geht!

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* und "Run it Wild" arbeiten mit The Sandbox, Decentraland, Vegas City, DAPPCRAFT, Voxel Architects und The Metakey zusammen, um das erste LIZENZIERTE Elvis Presley NFT-Set auf den Markt zu bringen - just zum Kinostart des neuen "Elvis"-Films, der derzeit in Cannes abgefeiert wird. Diese Elvis-NFTs enthalten exklusive Metaverse-Wearables, Sammlungen und Erfahrungen, nie zuvor gesehene Aufnahmen und Inhalte sowie einen All-Access-Pass für das Elvis-Metaverse.

NFT Tech and Run It Wild partner with The Sandbox, Decentraland, Vegas City, DAPPCRAFT, Voxel Architects, and The Metakey to expand Elvis On-Chain metaverse strategy

Das Set besteht aus 1.935 einzigartigen (1 von 1) Elvis Genesis-Key-NFTs, die mit Spezialprogrammen vollgepackt sind:

Zugang zu Discord nur für Mitglieder

sowohl physische als auch virtuelle Galerien,

NFT-Ausstellungen und Pop-ups

sind Teil der Vergünstigungen, die mit dem Besitz der NFTs verbunden sind. Die Inhaber können auch über zukünftige Veröffentlichungen aus dem Elvis-Tresor abstimmen, der nie zuvor gesehene Elvis-Gegenstände enthält.

1.935 Elvis-NFTs kommen auf vielleicht 50 Mio. Fans weltweit. - Das könnte den Kurs schon in astronomische Höhen treiben, glauben Sie nicht auch? Meinung

In nicht einmal zwei Wochen ist es soweit - NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* kündigt auf dem Firmen-Twitter an: