In der Zeitschrift Science Bulletin haben chinesische Wissenschaftler die detaillierteste Mondkarte vorgelegt, die jemals erstellt wurde. Sie deckt die gesamte bekannte Mondstruktur ab. In einer gemeinschaftlichen Anstrengung haben Forschende der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, des Instituts für Geochemie des Landes und anderer Organisationen neben vielen weiteren Informationen zum Erdtrabanten vor allem die bisher genaueste Karte der Mondoberfläche verfügbar gemacht. So detailreich wie diese war keine vor ihr.

Den vollständigen Artikel lesen ...