Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") meldet hiermit die Abstimmungsergebnisse der jährlichen Hauptversammlung des Unternehmens, die am Freitag, den 10. Juni 2022 stattfand (die "HV

Auf der Versammlung waren insgesamt 128.416.799 Stammaktien vertreten, also 78,33 Prozent der vom Unternehmen ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien. Die Aktionäre stimmten für die Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP zum Abschlussprüfer für das kommende Jahr und die Berufung der von der Geschäftsleitung aufgestellten Kandidaten in das Board of Directors.

Die einzelnen Ergebnisse der Wahl der Direktoren lauten wie folgt:

Direktor Zustimmung Stimmenthaltung Wahlergebnis Oscar Cabrera 62.316.296 (58,80 43.665.198 (41,20 Gewählt Douglas Cater 62.451.391 (58,93 43.530.103 (41,07 Gewählt Carlos Santa Cruz 62.315.927 (58,80 43.665.567 (41,20 Gewählt Luis Marchese 59.858.436 (56,48 46.123.058 (43,52 Gewählt Robert Neal 62.320.575 (58,80 43.660.919 (41,20 Gewählt Dawn Whittaker 62.498.388 (58,97 43.483.106 (41,03 Gewählt Koko Yamamoto 62.489.360 (58,96 43.492.134 (41,04 Gewählt

Auf der HV beriefen die Aktionäre des Unternehmens Oscar Cabrera, Douglas Cater, Carlos Santa Cruz, Luis Marchese, Dawn Whittaker und Koko Yamamoto erneut in das Board of Directors des Unternehmens (das "Board"). Außer der Wiederwahl der vorstehenden Direktoren wurde auch Robert Neal von den Aktionären in das Board of Directors berufen.

Jose Vizquerra, Steven Dean und Dionisio Romero kandidierten auf der HV nicht für die Wiederwahl. Sie waren jeweils langjährige Mitglieder des Boards und haben das Unternehmen durch mehrere Expansionen und Wachstumsinitiativen begleitet. Jose Vizquerra wurde 2017 in das Board berufen und führte im vergangenen Jahr den Vorsitz. Steven Dean war seit Oktober 2011 Mitglied des Board of Directors und Dionision Romero seit 2015.

"Wir möchten Jose Vizquerra, Steven Dean und Dionisio Romero unseren herzlichen Dank für ihre wertvolle Zeit und Führungsarbeit aussprechen, die sie der Geschäftsleitung in ihren jeweiligen Amtszeiten im Board of Directors zur Verfügung gestellt haben. Ihr Engagement hat dazu beigetragen, die strategischen Ziele des Unternehmens zu bestimmen und umzusetzen, was wir sehr zu schätzen wissen. Wir dürfen nun Rob Neal im Board von Sierra Metals begrüßen. Mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung in den Kapitalmärkten und im Finanzwesen bringt er eine wertvolle Perspektive in unser Board mit", so Luis Marchese, CEO.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Brachflächenexplorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Für weitere Informationen über Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website www.sierrametals.com.

Contacts:

Investorbeziehungen

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

info@sierrametals.com

Ed Guimaraes

CFO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777

Luis Marchese

CEO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777