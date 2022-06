Schaut man sich den Chart der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, fragt man sich, was diese Woche passiert ist. Natürlich - Wasserstoffwerte standen gerade Ende der Woche unter Druck. Aber bei ITM kam etwas anderes dazu: Am 09.06.2022 lieferte man ein Trading-Update zum 30.04.2022. An diesem Tag endet das Geschäftsjahr der ITM. Und auch wenn keiner Gewinne erwartet hatte, so zeigte sich beispielsweise JPMorgan-Analyst Patrick Jones von Umsatz und operativem Ergebnis enttäuscht - Am Donnerstag ging es bis zu 18 % für die Aktie "runter". Dessen ungeachtet belieben die Analysten - bisher - ...

