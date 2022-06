In der abgelaufenen Handelswoche dominierten die zunehmenden Risiken einer Stagflation und eine Divergenz in der Reaktionsfunktion der großen Zentralbanken darauf die Märkte. Dabei kam die EZB nach ihrer Sitzung am Donnerstag nicht gut weg, was sich im Kontext der US-Konjunkturdaten am gestrigen Freitag noch verstärkte. Im Ergebnis sprang der US-Dollar gegen den Euro deutlich nach oben, die langen Zinsen beschleunigten auf beiden Seiten des Atlantiks ihre Aufwärtsbewegung und die Aktienmärkte gaben deutlich nach. Bei den Edelmetallen konnte Gold dank einer ...

