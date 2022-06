Wofür kauft man NFTs? Um Teil der Community zu sein oder doch nur, um Geld zu verdienen? Eine Studie von DEXterlab zeigt nun: NFT-Käufer geht es mehr um den Gewinn als um die Sache an sich. Der NFT-Sektor hat im Jahr 2021 einen Hype erlebt, der seinesgleichen sucht. Mittlerweile ist das öffentliche Interesse an NFTs zwar zurückgegangen, allerdings sind noch immer zahlreiche Investoren und auch Unternehmen im NFT-Sektor aktiv. Die Preise für digitale Kunst oder virtuelle Grundstücke im Metaverse sind weiterhin sehr hoch. Doch welchen Wert sehen die Investoren eigentlich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...