Bereits der Donnerstag war an den Börsen kein angenehmer Tag. Nachdem die EZB ihre Pläne für Zinserhöhung kundgetan hatte, ging es quer durch die Bank mit den Kursen in die Tiefe, und das teils in einem besorgniserregenden Tempo. Der gestrige Freitag toppte das aber noch einmal sehr bequem.Grund dafür warne Inflationsdaten aus den USA, welche den höchsten Stand seit rund 40 Jahren erreichten. Bei 8,6 Prozent lag die Teuerungsrate im Mai und damit deutlich höher als von Analysten vermutete. Die Reaktion der Börsianer fiel heftig aus und setzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...