Der DAX hat in der vergangenen Handelswoche kräftig Federn lassen müssen. Während es zum Wochenauftakt noch nach oben ging, verabschiedete sich der deutsche Leitindex am Freitag hingegen mit einem Minus von 3,08 Prozent auf 13.761 Punkte aus dem Handel und generierte dabei weitere Verkaufssignale. In der kommenden Handelswoche dürfte es daher weiter abwärts gehen. Der Wochenausblick.Derzeit bewegen viele Belastungsfaktoren den deutschen Leitindex. Neben den Lieferkettenproblemen bereiten auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...