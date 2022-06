Baierbrunn (ots) -Hansi Hinterseer hat schon einige Karrieren gemacht: Er war Ski-Sportler, Kommentator, dann kam das Singen, Filme und Fernsehsendungen. Im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" erzählt der 68-Jährige, wie es dazu kam - und wie er immer wieder den Mut für Neues fand: "Mich reizte die Herausforderung. Zufälle und Bekanntschaften helfen einem weiter. Aber dann muss man selbst an sich und seinen Aufgaben arbeiten."Die Luft wird dünnerFür seine Gesundheit, sagt Hansi Hinterseer, versucht er, das Beste zu leben und mit den Menschen gut umzugehen. "Wenn du jung bist, bist du spontan und impulsiv, später wirst du ruhiger. Das Älterwerden kannst du vergleichen mit dem Bergsteigen: Je näher du dem Gipfel kommst, desto mehr Übersicht hast du, desto weiter siehst du. Und je älter du wirst, desto mehr Weisheit hast du. Aber die Luft wird dünner."Geht es ihm einmal nicht so gut, sucht er Ruhe, geht in die Berge und schläft. Auf die Frage nach einem Leben nach dem Tod hat Hansi Hinterseer eine klare Antwort: "Da werden wir schon wieder zusammenkommen, ja."Das komplette Interview mit Hansi Hinterseer lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgebers". Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 06/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5245676