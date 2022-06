Früh in den Ruhestand benötigt trotzdem Zeit, den Zinseszinseffekt und regelmäßige Investitionen. Leider kann ich daran auch nicht rütteln, das sind in gewisser Weise die finanziellen Spielregeln. Trotzdem habe ich meine geheimen Supertricks, die den Prozess bei mir beschleunigen sollen. Natürlich: Es sind keine Geheimnisse, die einen schnell reich machen. Aber wer früh in den Ruhestand möchte, der sollte über diese Katalysatoren ebenfalls einmal nachdenken. Früh in den Ruhestand: So früh mit so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...