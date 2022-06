Netflix (WKN: 552484) und der Content hängen natürlich zusammen. Ob das Management hier Fehler macht, das ist eine interessante Frage. Ich persönlich glaube, dass sich Fehler bei einem Ansatz, der auf Breite basiert, kaum vermeiden lassen. Es geht dem Management schließlich primär darum, über ein breites Angebot neuer Formate die künftigen Star-Serien von morgen zu identifizieren. Stranger Things, Squid Game oder auch Bridgerton sind neben All Of Us Are Dead Formate, die gut eingeschlagen haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...