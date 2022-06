Der Batteriehersteller Varta hat eine turbulente Woche hinter. An der Börse erlebten die Ellwanger eine wahre Achterbahnfahrt. Sah es zunächst noch ganz danach aus, als könne der Befreiungsschlag gelingen, musste der Kurs zum Ende Woche Federn lassen. Doch in der kommenden Woche werden die Karten neu gemischt!

Aus dem einstigen Anlegerliebling ist zuletzt so etwas wie das Sorgenkind der deutschen Aktionäre geworden. Denn seit August letzten Jahres befindet sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend. Allerdings hat Varta nun gute Chancen, in die Erfolgsspur zurückzufinden, nachdem die Aktie zuletzt einmal richtig durchgeatmet hat.

Ausgehend von den markanten Mai-Tiefs bei rund 70 Euro konnte der Kurs in den vergangenen Wochen kräftig zulegen. Zu Wochenanfang deutete sogar vieles darauf hin, dass Varta auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...