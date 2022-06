Nach sechs Jahren in der Entwicklung ist es jetzt so weit: Das niederländische Startup Lightyear hat die Serienproduktion seines Solarautos angekündigt. Bestellen lässt sich das Auto ebenfalls - zu einem beachtlichen Preis. Im September soll die Serienproduktion des "Lightyear 0" starten. Damit läutet das an der TU Eindhoven gegründete Startup hinter dem Solarauto eine Phase ein, die viele Unternehmen mit ähnlich ambitionierten Projekten nicht erreichen. Im August sollen die ersten Testfahrten für Interessenten möglich sein. Bei ihren Besitzer:innen sollen die ersten Autos dann im November ...

