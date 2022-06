Videoanalyse DAX am Sonntag: Rote Woche und noch kein Support in Sicht. So kann man das "Big Picture" in der Chartanalyse zusammenfassen. DAX verstärkt Abwärtsdruck Der DAX-Widerstand um 14.600 war vor einer Woche noch das bestimmende Element im Chartbild. Am Pfingstmontag konnte er überwunden werden, doch es mangelte an Nachhaltigkeit. ...

