Edward Snowden benutzt Bitcoin, um ihn zu benutzen, nicht um in ihn zu investieren und das empfiehlt er uns allen. So lässt sich Snowdens Videoauftritt auf der Consensus 2022 zusammenfassen. "Ich benutze Bitcoin, um ihn zu benutzen. Im Jahr 2013 habe ich Bitcoin verwendet, um die Server pseudonym zu bezahlen", sagte Snowden am Samstag auf der Konferenz Consensus 2022 von Coindesk in Austin im US-Bundesstaat Texas. Dort war er aus seinem russischen Asyl per Video ...

