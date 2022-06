Unser erstes Kursziel von rund 7,5 CAD wurde erreicht und der Rücksetzer drängt sich für Neuengagements auf.

Willkommen zur Aktie im Fokus auf Rohstoff-TV: Karora Resources - Auf dem Weg zur 200.000 Unzen Produktion

Aktie im Fokus: Karora Resources (ISIN: CA48575L2066; WKN: A2QAN6)

Unternehmensbeschreibung:

Karora Resources Inc., ehemals RNC Minerals Corporation, ist ein in Kanada ansässiges Multi-Asset-Mineralressourcenunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Akquisition, Exploration, Evaluierung und Entwicklung von Edelmetallgrundstücken, um für die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in ihrer integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien zu sorgen.

Mehrere Minen des aufstrebenden Goldproduzenten Karora Resources beschicken die zentrale Mühle Higginsville im erstklassigen Bergbaugebiet von Westaustralien. Hier ist man im Besitz von insgesamt ca. 1.900 km² Landfläche.

Quelle: Karora Resources

Fakten, Zahlen, Ziele:

In den letzten Jahren konnten in den australischen Produktionsbetrieben erhebliche Kostensenkungen durchgesetzt werden. Änderungen bei Lizenzgebühren, Lieferanten, G&A und Personalinitiativen reduzierten die AISC auf 1.000 US-Dollar pro Unze. In 2021 konnten 113.000 Unzen Gold produziert werden, was im Rahmen der Prognose von 105.000 - 115.000 Unzen lag. Dieses Jahr sind 110.000 - 135.000 Unzen zu AISC von 950 - 1.050 US-Dollar pro Unze geplant. Wichtig zu wissen ist, dass die steigende Produktion unter zeitgleicher Erweiterung der Ressourcen stattfindet. So konnten die konsolidierten M&I-Ressourcen um 8% auf 2,71 Mio. Unzen und die Konsolidierten abgeleiteten Ressourcen um 43% auf 1,21 Mio. Unzen Gold gesteigert werden.

Quelle: Karora Resources

Kleines Manko im 1. Quartal diesen Jahres waren die COVID-bezogenen Betriebskosten, die auf die Gewinne drückten. Während der Umsatz stark blieb, betonte das Management, dass der Kostendruck vorübergehend sei, sich in Q2/22 stabilisieren und in H2/22 sinken sollte. Somit bleiben alle Erweiterungen auf Kurs, um die Produktion bis 2024 auf 200.000 Unzen zu verdoppeln.

Quelle: Karora Resources

Zukunftsfazit:

Das man davon überzeugt ist verdeutlicht auch die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb einer weiteren Goldaufbereitungsanlage vor ein paar Tagen. Sie würde nach Abschluss der Transaktion die nominale Verarbeitungskapazität voraussichtlich sofort um über 60 % von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr auf etwa 2,6 Mio. Tonnen pro Jahr erhöhen. Ebenfalls ist der Bau eines zweiten Zufahrtstollens bei Beta Hunt geplant. Damit richtet sich der Unternehmensfokus auf Expansion und die fortsetzende AISC-Senkung in Richtung 900 US-Dollar pro Unze. Finanziell ist Karora mit Barmitteln zu Ende März 2022 in Höhe von fast 80 Millionen CAD sehr gut aufgestellt, um sein Wachstumskapital aus vorhandenen Barmitteln und operativem Cashflow zu finanzieren. Karora besitzt in seinen Projekten, durch zahlreiche fortgeschrittene hochgradige Gold- und Nickelziele, erhebliches Potenzial für eine weitere Ressourcenerweiterung zu geringen Kosten und in unmittelbarer Nähe zur Mineninfrastruktur. Alle Zonen sind entlang des Streichs und Fallrichtung offen. Die Steigerung der Produktion auf 200.000 Unzen bietet erhebliches Potenzial für eine Erweiterung des Bewertungsmultiplikators und eine Erhöhung der Marktkapitalisierung.

Chartausblick, Haus -und Broker-Meinung:

Das sehen auch 8 renommierte Brokerhäuser. Deren Preisziel befindet sich zurzeit zwischen 6,60 - 8,50 CAD und bedeutet ein Kurspotential von 50-100%. Der Chart wurde ordentlich verprügelt nachdem das Unternehmen das erste Kursziel bei rund 7-8 CAD erreicht hatte.

Wir sehen die Korrektur als interessantes Kaufniveau und denken dass ein maximales Abwärtspotenzial auf 4 CAD besteht. Längerfristig sehen wir ein Kursziel von 8 CAD und danach 11 CAD.

Karora macht alles richtig und wir sehen das Unternehmen als ein sehr interessantes Investment an.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

