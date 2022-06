Berlin (ots) -Angesichts der Häufung an Flugausfällen in Deutschland fordert die FDP, dass die Bundespolizei stärker für die Sicherheitskontrollen eingesetzt wird. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) müsse schleunigst mehr Bundespolizei in die Flughäfen bringen, "damit die Schlangen an den Sicherheitskontrollen geringer werden", sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr dem "Tagesspiegel".Auch einen weiteren SPD-Minister nahm er in die Pflicht: Es liegt an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dafür zu sorgen, "dass die Bodendienstleister schnell und unbürokratisch Leute einstellen können - gegebenenfalls mit befristeten Verträgen"Online hier: https://www.tagesspiegel.de/politik/viele-ausfaelle-an-deutschen-flughaefen-fdp-pocht-auf-mehr-bundespolizei-bei-sicherheitskontrollen/28419208.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5246023