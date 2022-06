Der Musik-Streamingdienst will kräftig in das Geschäft mit Podcasts investieren und langfristig damit Bruttomargen von 40 bis 50 % erzielen. In 3 bis 5 Jahren peilt das Unternehmen für diese Sparte als Zwischenziel 30 bis 35 % an. Analysten beurteilten dies positiv, z. B. nannte Evercore ISI ein Kursziel von 235 $. Auf dem Höhepunkt im Februar 2021 hatte SPOTIFY 355 $ markiert, seitdem aber rund 70 % nachgegeben. Mit Gewinnerwartungen für 2024 gilt ein KGV 65, so dass zunächst noch mit einer Rückkehr zu Kursen unter 100 $ zu rechnen ist. Dies ist ein Ausschnitt aus der Bernecker Daily von Freitag. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

