"Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles." Dieses Zitat aus Johann Wolfgang Goethes "Faust" spiegelt in diesen Tagen einmal mehr die Beliebtheit des gelben Edelmetalls wider. In Zeiten, in denen geopolitische Unsicherheit herrscht und die Inflation auf den höchsten Stand seit 40 Jahren klettert, betrachten viele Anleger Gold als sicheren Hafen. Das hängt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...