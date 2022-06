Berlin/Bad Homburg (ots) -Auf dem 25. Bundesparteitag der Piratenpartei in Bad Homburg wurde die 24-jährige Dresdnerin Anne Herpertz mit großer Mehrheit zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Die Politikwissenschaftlerin will die Piratenpartei zu neuer Stärke und Sichtbarkeit führen.Anne Herpertz: "Die Piratenpartei wird mit ihren politischen Zielen mehr denn je gebraucht. Überwachungspläne in der EU und im Bund, das Bekämpfen der Klimakatastrophe oder die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens - wir als sozial-liberale, ökologische und digitalkompetente Partei haben konsequente Antworten auf die drängenden Fragen, die so viele, insbesondere junge Menschen bei den aktuell in Parlamenten vertretenen Parteien vermissen. Ich danke allen, die mich bisher unterstützt haben und gemeinsam die Partei wieder stärken und sichtbarer machen wollen."Neuer Politischer Geschäftsführer ist Mark Hintz, 52, aus Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit der Partei will er die politische Arbeit weiter ausbauen. "Wir brauchen mehr Kompetenz in den Parlamenten", kommentiert er. "Piraten können diese Rolle ausfüllen. Unsere zukunftsorientierte Politik bietet Lösungen für die politischen Fragen und Probleme unserer Zeit."Des Weiteren wurden in den Bundesvorstand gewählt:Stellvertretender Vorsitzender: Martin Kollien-GlaserStellvertretender politischer Geschäftsführer: Sven BechenSchatzmeister: Detlef NetterStellvertretender Schatzmeister: Christian HornGeneralsekretär: Stefan ErdmannStellvertretender Generalsekretär: Jan KossickZweiter Stellvertretender Generalsekretär: Yannick SchürdtPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5246067