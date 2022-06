Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. Nur am Pfingstmontag schloss der DAX im Plus. An den anderen vier Tagen verzeichnete er teils deutliche Verluste. Am Freitag ging es nach schwachen US-Inflationsdaten noch einmal kräftig nach unten. Marktidee: HeidelbergCement Die Aktie von HeidelbergCement hatte im März ein Zwei-Jahres-Tief markiert. Seitdem bewegt sich das Papier seitwärts. Am Freitag war der Kurs im schwachen Gesamtmarkt abgerutscht und unter mehrere wichtige technische Marken gefallen. Dadurch droht jetzt eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends. Es sei denn, die Aktie schafft es, einen bestimmten Widerstand zurückzuerobern. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf