The following instruments on XETRA do have their first trading 13.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.06.2022Aktien1 FI4000043435 Siili Solutions Oyj2 IT0005496101 Redelfi S.p.A.3 CA0977518616 Bombardier Inc.4 IT0005495657 Saipem S.p.A.5 CA88165V2066 Tevano Systems Holdings Inc.Anleihen/ETF1 USN30707AR91 ENEL Finance International N.V.2 USN30707AN87 ENEL Finance International N.V.3 XS2010026487 Ungarn, Republik4 XS2010026305 Ungarn, Republik5 XS2010026214 Ungarn, Republik6 US222213BA75 Council of Europe Development Bank (CEB)7 AT0000A2XSM5 Erste Group Bank AG8 USY4907LAD48 Korea Electric Power Corp.9 USY4907LAC64 Korea Electric Power Corp.10 USN30707AQ19 ENEL Finance International N.V.11 USN30707AP36 ENEL Finance International N.V.12 XS2489981485 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.13 US83368TBM99 Société Générale S.A.14 US83368TBL17 Société Générale S.A.15 AT0000A2XST0 Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group16 CH1194000324 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG17 CH1194000332 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG18 ES0244251031 Ibercaja Banco S.A.U.19 XS2489982293 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.20 US80282KBD72 Santander Holdings USA Inc.21 DE000HLB74A0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 IE000SE6KPV2 iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF23 IE000ZX8CQG2 iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF