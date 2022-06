Sinnvolles Investment: Gewinneraktien im Visier: Keine Angst vor volatilen Märkten!

Anzeige / Werbung

Profiteur der hohen Inflation! Social-Trading ist das neue Rezept für riesige Umsätze bei Brokern.

Die Volatilität kehrt an die Aktienmärkte zurück. Börsenturbulenzen schrecken immer wieder viele Anleger auf, dabei gibt es auch immer in solchen Börsenphasen Gewinneraktien, die von dieser Entwicklung profitieren!



Unser Fintech-Favorit, The Naga Group (WKN A161NR) ist eine solche Aktie! Trader nutzen die aufkommende Volaitilität, um Marktchancen zu nutezn. Dafür benötigen Sie natürlich einen Broker der in diesem Marktumfeld stabil bleibt und ihnen von der Benutzeroberfläche ein schnelles Handeln in sekundenbruchteile auch von Unterwegs ermöglicht!

Wie wichtig ein gutes Setup ist, zeigte vor wenigen Tagen der in Düsseldorf ansässige Broker Sino der eine deutliche Steigerung des Ordervolumens im Mai gegenüber April 2022 von fast +7,5% verkündet hat. Spiegelt sich diese Entwicklung auch bei The Naga Group (WKN A161NR) wieder, dürfte der Mai ein neuer Rekordmonat werden und der Juni könnte nochmal einen Schnaps oben drauf legen!

Doch damit wurde erst die Spitze des Eisbergs angekratzt, denn längst ist das Rendite-Potenzial für Anleger noch nicht ausgeschöpft. Analysten rechnen fortwährend mit einem lohnenden Investment für Anleger und schreiben der Aktie vom aktuellen Niveau noch mindestens +197% Aufwärtspotenzial zu.





Die Naga Group profitiert vom inflationären Umfeld

Höhere Preise, so weit das Auge reicht. Die Eurozone verzeichnet im Mai einen fatalen Preisanstieg von 8,1% und für die USA erwarten Ökonomen einen Wert von 8,3%. Eine Geldentwertung historischen Ausmaßes.

Egal wie man es dreht und wendet, das konventionelle Sparbuch hat ausgedient. Eben jene Erkenntnis sorgt an den Börsen für Zufluss neuer Anleger, welche eine positive Realrendite aufsuchen und das möglichst unkompliziert über einen Online-Broker.

Mobiles Trading mit einfachen Apps scheint sich bereits etabliert zu haben. Dabei spielt die soziale Komponente, wie man sie von Social-Media-Plattformen kennt, eine immer größere Rolle, um sich über die neuesten Trends auszutauschen oder erfolgreiche Investoren zu kopieren - auch dieses Segment deckt das Konzept der Naga Group ab.

In den vergangenen drei Jahren kann das Unternehmen mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Umsatzes von 180% glänzen. Die inzwischen beeindruckende Anzahl von 1 Mio. Kunden sowie das globale Wachstumsprofil lässt dabei starke Projektionen für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu.

Alleine im April konnte die Naga Group einen Umsatz erzielen, der dem des gesamten Jahres 2019 entspricht. Damit wurde die bisher stärkste monatliche Profitabilität erreicht. Zeitgleich weitet das Unternehmen sein Angebot im Krypto-Sektor aus. Das Fundament für einen starken Kursanstieg sollte damit gelegt sein.

Während der Kundenstamm sowie die Markenbekanntheit weiter anwächst, blickt das Unternehmen einer profitablen Zukunft in die Augen. Doch heute können Sie die Aktien des wachstumsstarken Brokers noch zum Schnäppchenpreis ergattern.



Lesen Sie heute, warum die Naga Group AG jetzt spannend wird:

Anleger stürmen den Online-Handel

Aggressive internationale Expansion

Exzellente Wachstumsraten

Äußerst günstige Bewertung

Eine neue "Generation-Aktie" macht sich breit

Es war das Frühjahr 2020. Nachdem die Börsenwelt einen brachialen Streifschuss verpasst bekommen hatte, witterten viele - jung wie auch alt - ihre Chance auf den Einstieg in die Aktienanlage.

Allein in Deutschland stieg die Zahl der Anleger von Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierten ETFs im Jahr 2020 um rund 2,7 Millionen gegenüber 2019. Damit hatten etwa 12,7 Millionen Bürger bzw. 17,5% der Bevölkerung ab 14 Jahren in Aktien investiert.

Im Jahr 2021 verweilt die Aktionärsquote weiter auf einem hohen Niveau mit rund 12,1 Millionen Bürgern. Vor allem die jüngere Generation entdeckt die Finanzwelt für sich. Wenige werden gehen, viele werden hinzukommen, da sich die Kapitalanlage als eine der wenigen Alternativen zum Sparbuch-Ersatz manifestiert.

Schließlich lauert nun die anhaltend hohe Inflation dem Erspartem auf. Inzwischen ist dies in der breiten Masse angekommen, was für die Aktienkultur weiterhin Zufluss verheißen sollte.

Social-Trading: Rezept für riesige Umsätze bei Brokern

Social Trading ist eine Anlageform, die es den Nutzern einfach ermöglicht, sich mit Gleichgesinnten über Handelsideen auszutauschen. Eine "Copy-Trade-Funktion" macht das Nachahmen von professionellen Handelstechniken, auch ohne ausgeprägtes Finanzwissen, zum Kinderspiel.

Der angenehmere Handel von unterwegs via Smartphone veranlasst immer mehr Privatanleger zum Investieren. Mit weiter fortschreitender Technologie und einem größeren Angebot steht dem weiteren Wachstum der Branche praktisch nichts im Weg.

Für das Unternehmen unserer Wahl gehört die Sparte des Social-Tradings bereits zu einem maßgebenden Umsatztreiber.

The Naga Group AG

WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7

3,765 EUR (XETRA)

Marktkapitalisierung: 203 Mio. EUR

Diese Aktie profitiert von der Zukunft des Wertpapier-Handels

Single-Money-App mit einer Menge Potenzial

Die Naga Group AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, feierte im Juli 2017 ihr IPO an der Frankfurter Börse und wurde damals heiß gehandelt. Nun scheint das Unternehmen etwas unter den Radar der Anleger gefallen zu sein, was für antizyklische Schnäppchenjäger ein gefundenes Fressen bedeutet. Besonders, da eine transformative Entwicklung die Aktie jetzt attraktiv macht.

Der Konzern bietet mit seiner innovativen Plattform eine Single-Money-App oder anders gesagt: Eine "alles in einem Plattform". Social-Trading, Aktienhandel, Kryptowährungen, integrierter Messenger und sogar eine physische Visa-Karte.

Das sind die Kernprodukte der Naga Group - alle auf einer Plattform vereint:

Social-Trading-Plattform mit 1000 handelbaren Assets Social-Trading-Plattform mit 1000 handelbaren Assets

Geschützte Krypto-Börse mit Wallet Geschützte Krypto-Börse mit Wallet

Mobile Banking-App inklusive VISA Debitkarte Mobile Banking-App inklusive VISA Debitkarte

Die Kunden von morgen verlangen eine All-in-One-Lösung für Finanzen.

~ Benjamin Bilski, CEO der Naga Group AG.

Mit diesem Konzept konnte die Naga Group bereits 1 Millionen registrierte Kunden in 100 Ländern anlocken. Dabei führten 10 Millionen ausgeführte Trades zu einem Handelsvolumen von 250 Milliarden EUR.

Neben den Schlüsselmärkten in Europa wird auch die Expansion in Südostasien schnell vorangetrieben. So eröffnet sich insgesamt ein gigantischer Absatzmarkt mit einem potenziell adressierbaren Markt von 95 Billionen US$ und 3 Milliarden Nutzern.

Vom Pennystock zum profitablen Fintech-Konzern

Nach dem damaligen IPO mutierte die Naga Group langsam zum Pennystock. Doch nachdem im Jahr 2019 eine Konzernumstrukturierung stattgefunden hatte, erlebt die Naga Group einen außergewöhnlichen Turnaround.

Neben einem umfassenden Kostensenkungsprogramm hat Mitgründer Ben Bilski als CEO die Führung übernommen.

Seitdem sind die Transaktionen von 3 Millionen im Jahr 2019 auf 10 Millionen im Jahr 2021 gestiegen. Im Jahr 2021 wurde selbst die konzerneigene Umsatzprognose mit 55 Millionen Euro deutlich übertroffen. Mit Fug und Recht kann man behaupten: Die Umstrukturierung war ein voller Erfolg.

Highlights der 3-Jahres-Transformation (2021 gegenüber 2019)

The Naga Group AG

WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7

3,765 EUR (XETRA)

Marktkapitalisierung: 203 Mio. EUR

Wachstum mit Lichtgeschwindigkeit

Im ersten Quartal des Jahres glänzte die Naga Group mit einem Rekordumsatz von 18 Millionen EUR. Im Vorjahresquartal waren es dagegen noch 11,7 Millionen EUR. Kürzlich meldete das Unternehmen alleine für April einen Umsatz von 7 Millionen EUR und damit die bisher stärkste monatliche Profitabilität.

Bereits in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 2022 haben wir es geschafft, den Umsatz des ersten Halbjahres 2021 zu übertreffen,

kommentierte Benjamin Bilski.

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 95 Millionen EUR. Damit würde das Unternehmen bei der aktuellen Marktkapitalisierung nur mit einem KUV von ~2,06 bewertet werden.

Sie dürfen auf die weiteren Entwicklungen des Unternehmens gespannt sein, da die Naga Group insbesondere im Krypto-Sektor weitere profit-trächtige Impulse vorantreibt. Im Jahr 2023 möchte die Naga Group auch ein IPO-Listing an der Nasdaq anstreben.

Analysten sind aus dem Häuschen

Insgesamt drei Analysten-Häuser bewerten die Aktie der Naga Group. Allesamt kommen einstimmig zu dem Fazit, dass die Aktie zum Teil deutlich unter ihrem fairen Wert notiert.

Die angegebenen Kursziele rangieren zwischen 11,20 und 12,75 EUR. Damit entspräche der Abstand zum niedrigsten Kursziel beim aktuellen Kurs von 3,96 EUR einem Aufholpotenzial von +182%.

Die Analysten von SMC Research schrieben in ihrem letzten Update:

Angesichts der hohen Geschäftsdynamik und eines großen Wachstumspotenzials ist die Aktie damit nach der starken Kurskorrektur der letzten sechs Monate sehr attraktiv und wir bekräftigen daher unser Kaufen-Rating.

Zudem wird angemerkt, dass das Management nach geeigneten Akquisitionen Ausschau halte, um den Expansionsprozess zu unterstützen.



Als Hauptsponsor des Champions League Clubs Sevilla FC zieht die Naga Group erfolgreich Neukunden an und zeigt so mediale Präsenz.

Fazit: Die Naga Group auf der Überholspur

Selbst während des zunehmenden Drucks an den Finanzmärkten ist die Naga Group nach ihrer ausgeprägten Kurskorrektur deutlich zu günstig bewertet und bietet vom aktuellen Kursniveau überragendes Renditepotenzial für Anleger.

Das Unternehmen genießt das Privileg einer starken Investoren-Basis. Rund 58% der ausstehenden Aktien befinden sich in festen Händen. Darunter das eigene Management, welches einen Anteil von 12,15% am Unternehmen hält.

Wenn Sie sich an der Naga Group beteiligen, investieren Sie gemeinsam mit dem Unternehmen in die Zukunft des Börsenhandels. Und darüber hinaus in einen Kandidaten, der das Potenzial besitzt, größeren Trading-Plattformen wie Flatexdegiro, mit einer Marktkapitalisierung von 1,46 Milliarden EUR, oder Etoro künftig die Stirn zu bieten.

The Naga Group AG

WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7

3,765 EUR (XETRA)

Marktkapitalisierung: 203 Mio. EUR

Herzlichst



Ihre



Tenbagger-Report-Redaktion

