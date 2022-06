Wirtschaft und Industrie fordern einen klaren Plan, damit die Versorgung mit sicherer und leistbarer Energie in Österreich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren aufrecht bleibt. Gleichzeitig fordern IV und WKÖ eine umfassende Planung bis 2025+ in Hinblick auf die Klima- und Energiewende ein. "Die Klima-und Energiewende muss vor allem ökonomisch gedacht werden, weil die Auswirkungen auf alle Bereiche gravierend sein werden. Gleichzeitig dürfen wir nicht die Augen vor einem drohenden Gasliefer-Stopp aus Russland oder möglichen Engpässen verschließen. Jetzt brauchen wir einen Schulterschluss aller Kräfte - mit konkreten und vor allem realistischen Maßnahmen ", betonten die Generalsekretäre der ...

