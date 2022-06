Der Kryptomarkt reagiert mit Verzögerung auf die US-Konjunkturdaten am Freitag und startet mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. Auch der Bitcoin kann sich diesmal nicht entziehen und ist am frühen Morgen zeitweise bis auf rund 25.100 Dollar zurückgekommen. Geht es jetzt den letzten verbliebenen Bullen an den Kragen?Mit dem Kursrutsch am Montag holt der Bitcoin das nach, was der US-Aktienmarkt und einige Altcoins bereits am Freitag durchlebt hatten: Eine erneute Verkaufswelle als Reaktion ...

