Angesichts der hohen US-Inflation richten Dax-Anleger in dieser Woche den Blick auf die geldpolitische Entscheidung der Fed in den USA. Der deutsche Leitindex musste in der vergangenen Handelswoche deutliche Einbüßen verkraften. Nachdem es zu Wochenbeginn noch nach oben gegeangen war, folgten vier rote Tage in Folgen. Vor allem die Inflations- und Zinssorgen belasten derzeit die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...