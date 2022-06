Wien (www.anleihencheck.de) - Die mit Spannung erwartete EZB Sitzung brachte den heiß ersehnten Fahrplan zur geldpolitischen Normalisierung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Genau genommen habe sich die Notenbank auf eine Guidance für die Leitzinssetzung beschränkt. Die Wortwahl zu weiteren Steuerungsinstrumenten (Refinanzierungsgeschäfte und Anleihebestände) sei weitgehend unverändert geblieben, was den Verdacht nahelege, dass neue Vorhaben nicht entscheidungsreif ausdiskutiert seien. Im Juli würden die Leitzinsen um 25 Basispunkte (BP) angehoben. Im September müsse mit einem größeren Schritt gerechnet werden - die Analysten würden 50 Basispunkte für wahrscheinlich halten. Die Formulierung nach September graduell weitere Zinsanhebungen als angebracht zu sehen, würden sie mit geplanten Zinsschritten im Oktober und Dezember zu jeweils 25 BP übersetzen. In Summe sei dies bis Jahresende ein Leitzinsanstieg um 1,25 Prozentpunkte. Natürlich habe sich die Notenbank nicht endgültig festgelegt. ...

