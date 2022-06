DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importe aus China steigen im April kräftig

Die deutschen Importe aus China sind im April gegenüber dem Vorjahr um 52,8 Prozent auf 16,7 Milliarden Euro gestiegen. Der kräftige Zuwachs war besonders durch die Einfuhren von chemischen Erzeugnissen im Wert von 4,4 Milliarden Euro begründet, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Die Importe chemischer Erzeugnisse aus China haben sich im April gegenüber dem Vorjahr fast versechsfacht (469,2 Prozent).

Regelinsolvenzen steigen im Mai

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist im Mai wieder gestiegen, nachdem es im April einen starken Rückgang gegeben hatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, gab es im Mai einen Anstieg um 8,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im April hatte es einen Rückgang um 20,8 Prozent gegeben.

Macrons Wahlbündnis muss um absolute Mehrheit im Parlament fürchten

Der französische Präsident Emmanuel Macron muss nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die absolute Mehrheit seines Bündnisses Ensemble fürchten. Macrons Partei kommt mit ihren Verbündeten nach offiziellen Angaben auf 25,75 Prozent der Stimmen. Die links-grüne Allianz Nupes von Jean-Luc Mélenchon lag nahezu gleich auf, sie erhielt nur 21.442 Stimmen weniger. Macrons Partei kommt mit ihren Verbündeten nach Schätzungen mehrerer Wahlforschungsinstitute auf 255 bis 295 Sitze. 289 Sitze sind für die absolute Mehrheit nötig.

Verbindung zwischen AKW Saporischschja und Atombehörde IAEA wiederhergestellt

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach ukrainischen Angaben wieder Kontakt zum größten Atomkraftwerk Europas in der ukrainischen Stadt Saporischschja. Die Verbindung zwischen den Datenservern in Saporischschja und der IAEA sei "wiederhergestellt", gab die ukrainische Atomenergiebehörde Energoatom am Samstagabend im Messenger-Dienst Telegram bekannt. Die IAEA bestätigte die Angaben später auf Twitter. "Dank der gemeinsamen Anstrengungen" von Energoatom und dem Mobilfunknetzbetreiber Vodafone sei es gelungen, die Datenübertragung wieder herzustellen. Vodafone habe einen Vertrag mit der IAEA zur Übertragung der Daten aus Saporischschja.

Chinas Verteidigungsminister: Nukleare Aufrüstung gerechtfertigt

Die Aufrüstung Chinas mit Atomwaffen ist nach Einschätzung des Verteidigungsministers des Landes eine angemessene Reaktion auf ein bedrohlicheres internationales Umfeld. In seiner Rede auf einer Verteidigungskonferenz in Singapur wies Wei Fenghe auch eine Behauptung des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin zurück, wonach Chinas Militär zunehmend aggressiver geworden sei. Stattdessen sei die US-Strategie im asiatisch-pazifischen Raum dafür verantwortlich, dass die beiden Seiten auf Konfrontationskurs gingen, sagte Wei.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion Apr -0,6% gg Vm; +0,7% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr PROG: +0,1% gg Vm, +1,5% gg Vj

GB/Handelsbilanz Apr Defizit 20,9 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz März bestätigt mit Defizit 23,9 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Apr PROGNOSE: Defizit 21,7 Mrd GBP

