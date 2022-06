Berlin (ots/PRNewswire) -Mambu (https://mambu.com/), die Cloud-Banking-Plattform, schließt sich mit dem weltweit führenden Anbieter für grenzüberschreitende Geldtransaktionen, Western Union (https://www.westernunion.com/), zusammen. Mit der Integration überträgt Mambu seine marktführende SaaS-Lösung in das Multi-Currency - Wallet und die Banking-Plattform von Western Union in Europa.Damit ermöglicht das deutsche Fintech der Western Union die Ausweitung ihrer Kundenbeziehungen und die Etablierung einer neuen Banking Experience. Zu Mambus Kunden gehören 70 Millionen tägliche Nutzer sowie über 230 Banken und Finanzinstitute.Western Unions digitale Banking-App WU+ (https://www.westernunion.com/de/en/wuplus.html) basiert auf Mambus Cloud-Banking-Software und vereint eine Reihe von Funktionen, die es vereinfachen, Geld zu bewegen, Bankkarten zu verwalten und Transaktionen anzuzeigen.Mambu gibt Western Union die volle Kontrolle über die Bereitstellung neuer Bankprodukte und -dienstleistungen, die einfach zu konfigurieren und in externe Anwendungen integrierbar sind. In der mobilen App können Kunden in wenigen Minuten ein neues Konto einrichten, ein Abonnementmodell wählen und das Konto sofort nutzen.Das neue digitale Banking-Angebot unterstützt Western Union dabei, die transaktionale Beziehung zu ihren Kunden enger und kundenorientierter zu gestalten.Thomas Mazzaferro, Chief Data & Innovation Officer bei Western Union sagt: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden marktführende Finanzlösungen zu bieten. Durch die Partnerschaft mit Mambu haben wir unsere digitalen Bankprodukte und -dienstleistungen zunächst in Europa, in Deutschland und Rumänien, aufgebaut. Das Team von Mambu und Western Union hat sich in einer wirklich kooperativen Partnerschaft zusammengefunden, um unsere Ambitionen im Bereich der Finanzdienstleistungen zu beschleunigen und gleichzeitig ein skalierbares und Cloud-agnostisches Produkt zu entwickeln."Western Union verbindet Millionen von Verbrauchern mit ihren Familien und Angehörigen sowie mit der Weltwirtschaft in mehr als 200 Ländern und in über 130 Währungen.Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Omni-Channel-Angebot, das die digitale und die physische Welt mit einem globalen Einzelhandelsvertreternetz mit Hunderttausenden von Standorten verbindet. Western Union verfügt über eines der größten digitalen globalen Netzwerke, das Milliarden von Bankkonten sowie Millionen von digitalen Wallets umfasst.Eugene Danilkis, CEO und Mitbegründer von Mambu: "Die Branche hat einen Wendepunkt bei der Cloud-Einführung erreicht. Große Finanzinstitute haben einen globalen Trend zur Umstellung auf Cloud-native Tech-Stacks eingeleitet und werden Teil des Ökosystems. Western Union hat sich für die Cloud entschieden, weil das Unternehmen erkannt hat, dass die Finanzinstitute der Zukunft ihre Kunden mit herausragenden neuen Produkten ansprechen müssen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Western Union seine Kunden mit modernen und sicheren Bankdienstleistungen begeistern wird."Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an mambu@hardnumbers.co.ukÜber MambuMambu ist die weltweit einzige echte SaaS-Cloud-Banking-Plattform. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat sich auf das Design und die Entwicklung modernster Finanzdienstleistungen für Banken, Kreditinstitute, Fintechs, Privatkundenbanken und Telekommunikationsunternehmen spezialisiert. Durch den einzigartigen Composable Ansatz können unabhängige Komponenten, Systeme und Konnektoren in jeder beliebigen Konfiguration kombiniert werden, um den Anforderungen von Unternehmen und Endanwendern gerecht zu werden. Mambu beschäftigt 900 Mitarbeiter, die 230 Kunden in über 65 Ländern unterstützen - darunter N26, BancoEstado, OakNorth, Raiffeisen Bank, ABN AMRO, Bank Islam und Orange Bank.www.mambu.com (http://www.mambu.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1685413/mambu_logo_aha__2_Logo.jpgPressekontakt:Claire Simpson; +44 07864965022Original-Content von: Mambu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160525/5246146