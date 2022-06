Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Ausverkaufsstimmung an der Wall Street ++ BYD: Batterien für Tesla? ++ Bombardier legt Aktien zusammen.

> MÄRKTE & KURSE | An den US-Börsen herrschte am Freitag Ausverkaufsstimmung. Die US-Inflation war im Mai mit 8,6 % auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen und lag damit 0,3 Prozentpunkte über den Prognosen der Ökonomen. Damit hat sich die Hoffnung, dass die Teuerung im April schon ihren Höhepunkt überschritten hat, vorerst zerschlagen. Der Markt rechnet jetzt damit, dass die Fed bei Ihrer nächsten Sitzung im Juli den Leitzins um 0,75 % anheben könnte. Die großen US-Indizes reagierten auf diese wenig verheißungsvolle Perspektive am Freitag mit deutlichen Abschlägen: Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 2,73 % bei 31.392 Punkten, während der S&P 500 um 2,91 % auf 3.900 Punkte sank. Der besonders zinssensible Nasdaq 100 gab sogar um 3,56 % auf 11.832 Punkte nach. Die steigende Inflation und Zinsen samt der Gefahr einer Rezession setzen heute auch im frühen Handel den Dax weiter unter Druck. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 1,43 % bei 13.564 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

