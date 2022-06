Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Einhergehend mit der restriktiveren Ausrichtung der EZB kam es an den Euro-Staatsanleihemärkten in der Berichtswoche zu Verlusten, so die Experten von Union Investment.Die richtungsweisende zehnjährige Bundrendite sei zeitweise bis auf 1,45 Prozent geklettert und habe Freitagvormittag mit 1,39 Prozent um 12 Basispunkte höher als zum Vorwochenschluss gelegen. Die deutsche Zinsstrukturkurve habe etwas flacher tendiert, da sich die restriktivere EZB-Zins- bzw. Geldpolitik in erster Linie am kurzen Ende der Kurve ausgewirkt habe. Dort seien die Renditen im Bereich von zwei bis vier Jahren Laufzeit um bis zu 22 Basispunkte und damit stärker als am langen Ende angestiegen. ...

