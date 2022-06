In den Niederlanden ist das Budget für die staatliche Förderung neuer Elektroautos für dieses Jahr erschöpft. Die Regierung hatte hierfür 71 Millionen Euro bereitgestellt - genug für 22.000 E-Autos, die mit je 3.350 Euro gefördert wurden. Für gebrauchte E-Autos ist die Förderung in diesem Jahr aber noch verfügbar. Wie das niederländische Infrastrukturministerium bestätigt hat, sind in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...