Der DAX knüpft am Montag nahtlos an seine Verluste der vergangenen Woche an. Mit einem Minus von knapp zwei Prozent droht nun sogar der Fall unter die Marke bei 13.500 Zählern. Die anhaltend hohe Inflation und die steigenden Zinsen drücken dabei weiter auf die Stimmung der Anleger, schnelle Besserung ist nicht in Sicht.Die Stressfaktoren an der Börse bleiben im Markt und geben den Bären Futter. Sollte der DAX nun auch noch unter 13.500 fallen, dann würde sich das Chartbild noch einmal weiter eintrüben. ...

