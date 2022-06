DJ O2 und CTS EVENTIM starten mit leistungsstarkem 5G-Netz in den Festivalsommer 2022

Pressemitteilung O2 und CTS EVENTIM starten mit leistungsstarkem 5G-Netz in den Festivalsommer 2022 München, 13. Juni 2022. Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica und CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, starten mit einer exzellenten 5G-Netzabdeckung in den Festivalsommer 2022.

Auf den Festivals Southside, Deichbrand und Highfield wird O2 Telefónica alle drei Veranstaltungsgelände lückenlos mit 4G/LTE und erstmals mit seinem hochmodernen 5G-Netz versorgen, unter anderem über das leistungsstarke Frequenzband 3,6 GHz. Damit bekommen Familienangehörige und Freunde auch fernab des Festivals über die Smartphones der Festivalbesucher:innen per Live-Streaming, TikTok, WhatsApp oder Instagram stets das Gefühl, live dabei zu sein.

Für alle Fans, die nicht vor Ort sein können, gibt es den offiziellen Livestream auf o2.de/music - frei zugänglich und kostenfrei. Außerdem sind dort Konzert-Highlights ausgewählter Künstler:innen und Bands als Video-on-Demand in HD ebenfalls kostenfrei immer wieder abrufbar.

"Nach über zwei Jahren sind die Festivals zurück und wir können unsere Partnerschaft mit CTS EVENTIM endlich auf die nächste Stufe heben. Wir als eine der führenden Mobilfunkmarken und CTS EVENTIM, einer der relevantesten Live-Entertainment-Anbieter, vereinen ihre Kräfte, um O2 Kund:innen und allen Musik-Liebhaber:innen herausragende Momente zu bereiten. Direkt vor Ort, im frei verfügbaren digitalen Livestream oder als Video-on-Demand-Konzert. Damit gehen wir einen weiteren Schritt, um unsere Kernmarke zu einer Superbrand zu entwickeln, die differenzierend, bedeutungsvoll und aufmerksamkeitsstark ist ", sagt Michael Falkensteiner, Director Brand & Marketing Communications bei O2 Telefónica Deutschland.

"Wenn zehntausende Menschen zusammenkommen wie bei unseren Open Airs, dann war die Netzabdeckung bislang immer eine Herausforderung. Wir freuen uns, dass O2 unseren Festivalfans mit 5G hier erstmals einen ganz besonderen Service und echten Mehrwert bietet", sagt Dr. Frithjof Pils, Geschäftsführer von EVENTIM LIVE. "Darüber hinaus arbeiten O2 und CTS EVENTIM an weiteren Produkt- und Serviceinnovationen, auf deren Umsetzung wir uns schon jetzt sehr freuen. Die langjährige Partnerschaft unterstreicht zugleich die Wertigkeit der Assets von CTS EVENTIM für große Marken. Auf dieser Basis wollen wir EVENTIM Brand Connect in naher Zukunft massiv ausbauen."

CTS EVENTIM und O2 Telefónica hatten bereits Anfang 2020 eine Partnerschaft im Bereich Live-Entertainment vereinbart, die aufgrund der Corona-Pandemie bislang teilweise ruhte. O2 Kund:innen profitieren ganzjährig von einem exklusiven 48-Stunden-Vorverkauf für deutschlandweite Top-Konzerte. Darüber hinaus gibt es kostenfreie Live-Streamings sowie Video-on-Demand Konzerterlebnisse von den Festivals. Außerdem nutzt O2 die von EVENTIM Brand Connect bereitgestellten Online-Reichweiten und Medienkanäle, wie etwa Social Media, Newsletter, Display Ads und Bannerwerbung sowie besondere zielgruppenspezifische Marketing- und Targeting-Möglichkeiten. Die umfassende Partnerschaft ist über mehrere Jahre angelegt.

Das Southside Festival (17.-19. Juni) in Neuhausen ob Eck auf der Schwäbischen Alb ist eine Live-Institution: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause werden dort Acts wie Martin Garrix, K.I.Z, Seeed, The Killers, Deichkind, Twenty One Pilots, Kings of Leon und Rise Against als Headliner die Fans begeistern.

Beim Deichbrand Festival (21.-24. Juli) auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordhol werden als Top-Acts Kraftklub, Steve Aoki und Trettmann erwartet. Darüber hinaus treten Apache 207, Bausa, Bilderbuch, Capital Bra, Clueso, Dropkick Murphys, H-Blockx, Mavi Phoenix, Milky Chance, Nightwish, Provinz und Sido auf. Insgesamt sind für das Open Air mehr als 90 Acts gebucht.

Beim Highfield Festival (19.-21. August) am Störmthaler See nahe Leipzig stehen Bands von Pop bis Punk, von Rock bis Rap auf dem Programm. 2022 haben unter anderem Deichkind, Limp Bizkit, Bad Religion, Casper, Kraftklub und Callejon zugesagt.

Darüber hinaus versorgt O2 Telefónica - wie bereits in den Jahren zuvor - auch andere Großveranstaltungen in Deutschland mit seinem leistungsstarken O2 Netz, beispielsweise die Rheinkirmes in Düsseldorf, das Oktoberfest in München oder das Maschseefest in Hannover.

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live-Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund von Verboten und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2021 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 407,8 Mio. Euro. 2019, im Jahr vor Ausbruch der Pandemie, betrug der Umsatz mehr als 1,4 Mrd. Euro. Über O2 Telefónica O2 ist die vielfach ausgezeichnete Kernmarke von Telefónica Deutschland. Seit 2002 bietet das Unternehmen mit O2 Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte, innovative mobile Datendienste und Highspeed-Internet-Produkte im Mobilfunk und Festnetz. O2 adressiert dabei Privatkunden ebenso wie Geschäftskunden. O2 sorgt mit seinen großen Datenpaketen zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis erfolgreich dafür, dass die Kund:innen im O2 Netz immer mehr digitale Services in ihren Alltag integrieren. Im Festnetzbereich hat O2 durch Kooperationen als einziger Netzanbieter Zugang zu DSL, Kabel und Glasfaser sowie WLAN über das eigene Mobilfunknetz. Damit bietet O2 die größte Internet@Home-Verfügbarkeit in Deutschland an.

CTS EVENTIM: Head of Corporate Communications: Frank Brandmaier Tel.: +49.40.380788.7299 frank.brandmaier@eventim.de

Investor Relations: Marco Haeckermann Vice President Corporate Development & Strategy Tel.: +49.421.3666.270 marco.haeckermann@eventim.de

O2 Telefónica: Klaus Schulze-Löwenberg Head of Product & Technology Communication Tel.: +49 (0)211 448 3402 klaus.schulze-loewenberg@telefonica.com Ende der Pressemitteilung

