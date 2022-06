Die Sorge vor raschen Zinserhöhungen in den USA sorgt weiter für schlechte Stimmung am Krypto-Markt. Bitcoin und Co. crashen heftig. Eine Krypto-Lending Plattform gerät in Zahlungsschwierigkeiten.

Der Bitcoin ist zu Wochenanfang auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020 gefallen. Die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt kostet am Montagmorgen zeitweise weniger als 25.000 US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es mehr als 69.000 US-Dollar gewesen.

Auch andere Kryptowährungen gingen zuletzt auf Talfahrt: Der Marktwert aller weltweit 19.843 Digitalwährungen fiel auf weniger als eine Billionen US-Dollar. Im November 2021 waren es zeitweise fast drei Billionen US-Dollar gewesen.

Die Angst vor schnellen Zinserhöhungen in den USA sorgt weiter für schlechte Stimmung am Krypto-Markt. Timo Emden von Emden Research erklärte gegenüber dem Handelsblatt: "Anleger dies- und jenseits des Atlantiks verabschieden sich gerade von dem Gedanken, dass die US-Notenbank einen umgänglichen Zinserhöhungszyklus einschlägt. Börsianer kehren hochriskanten Anlageklassen den Rücken zu."

Der Grund: Steigende Zinsen machen risikoreiche und zinslose Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv. Zinstragende Titel wie festverzinsliche Wertpapiere gewinnen hingegen an Attraktivität.

Eine weitere Schock-Meldung am Krypto-Markt erhöht zusätzlich den Verkaufsdruck: Die Krypto-Lending Plattform Celsius Network ist offenbar in Zahlungsschwierigkeiten geraten. In einer Mitteilung des Krypto-Unternehmens heißt es: "Aufgrund der extremen Marktbedingungen" werden derzeit alle Auszahlungen und Überweisungen pausiert.

Aktuell kostet ein Bitcoin ein Bitcoin laut CoinMarketCap.com 24.833 US-Dollar (Stand: 13.06.2022, 10:16 Uhr).

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ferdinand Hammmer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~USDT,ETH~USD,ETH~EUR,USDT~USD