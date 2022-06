Linz (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der Geschehnisse in der Ukraine mussten osteuropäische Währungen erhebliche Verluste hinnehmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Befürchtungen um eine bevorstehende Energiekrise und die Abwertung des Euros zum US-Dollar hätten den Polnischen Zloty (PLN) ordentlich durchgebeutelt. EUR/PLN folge dabei einem Muster, wonach der Zloty bei Abwärtstendenzen in EUR/USD noch deutlicher zum US-Dollar abwerte als der Euro. Entsprechend würden Ostwährungen unter Analysten gerne auch als "High-Beta-Währungen" bezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...