Vorfahrt Wasserstoff: IAV und Sonplas entwickeln Messsystem für Wasserstoffinjektoren

Berlin, 13. Juni 2022 - Der bis 2030 zu erwartende Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur belebt die Planungen für die Nutzung von Wasserstoff in der Mobilität. IAV hat mit Sonplas, einem Hersteller von H[2]-Prüfanlagen ein modernes Messsystem entwickelt, das zur Validierung und Optimierung von Wasserstoffinjektoren in H[2]-Verbrennungsmotoren benötigt wird.

"Eine optimierte Einspritzrate trägt dazu bei, die benötigte Menge Wasserstoff präziser zu dosieren, und ihre motorische Verbrennung zu verbessern", erläutert Konrad-Fabian Wittwer, Produktmanager für Prüf- und Messsysteme bei IAV.

Der Berliner Tech Solution Provider hat gemeinsam mit Sonplas den Prototyp eines Geräts zur Untersuchung der Einspritzqualität von Wasserstoffinjektoren aufgebaut. Grundlage der Entwicklung ist der IAV Cross, ein technisches System zur hydraulischen Vermessung und funktionalen Analyse von Einspritzventilen.

Mit dem IAV Cross untersucht IAV seit Jahren die Einspritzraten und -Mengen beliebiger Injektoren für Benzin, Diesel und gasförmige Kraftstoffe. In einem Kooperationsprojekt mit Sonplas wurde das System nun auf Wasserstoffanwendungen ausgerichtet. Wasserstoff wird künftig als Energieträger auch für die motorische Verbrennung immer wichtiger, weil es kein CO[2] freisetzt.

Um die Serienreife eines Wasserstoffantriebs sicherzustellen, sind präzise Funktionsprüfungen an wasserstoffführenden Bauteilen notwendig.

"Wir können auf sehr viel Know-how in der Einspritzung konventioneller Kraftstoffe zurückgreifen. Beispielsweise entwickeln wir mit unserem Partner IAV das Einspritzraten-Messsystem IAV Cross für den Betrieb mit H[2]-Injektoren weiter", sagt Werner Riederer, Vertriebsingenieur bei der Sonplas GmbH mit Sitz im bayrischen Straubing. "Wir sehen zahlreiche Synergien in den Prüfprozessen und im Equipment bei wasserstoffführenden Komponenten. Damit konnten wir unseren H[2]-Prüfstand in kürzester Zeit entwickeln."

Das Messsystem IAV Cross besteht aus einer hydraulischen Einheit, der elektronischen Mess- und Steuereinheit, sowie einer von IAV entwickelten Software. Der wasserstofffähige Prototyp wird nun in einer mehrmonatigen Testphase auf seine Markteinführung im kommenden Jahr vorbereitet.

