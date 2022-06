Die nächsten Handelstage versprechen nun spannend zu werden, denn im Rallyszenario zeigen sich erste Kratzer. Die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron haussierte in den letzten Wochen und Monaten in beeindruckender Art und Weise. Die nächsten Handelstage versprechen nun spannend zu werden, denn im Rallyszenario zeigen sich erste Kratzer. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.05. hieß es unter ...

