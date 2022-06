Das sehen Krypto-Fans nicht gerne: Der Bitcoin verliert zur Stunde -12% auf unter 25.000 US$ und festigt damit seinen Abwärtstrend. Das gleiche Bild zeigt sich bei den Kryptowährungen Ethereum, Dogecoin und Ripple. Ethereum verliert gar knapp ein Fünftel auf 1.210 US$. Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 ins Leben gerufen. Er basiert auf einem ...

