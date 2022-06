Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenn die US-Notenbank FED die Erwartungen der Märkte mit ihrer Zinsentscheidung am Mittwoch erfüllt, könnte es eher ruhig bleiben, so die Deutsche Börse AG.Nach Einschätzung von Hans-Jürgen Delp von der Commerzbank gelte eine weitere große Zinserhöhung in den USA um 50 Basispunkte als ausgemachte Sache. "Alles andere wäre eine große Überraschung mit entsprechenden Marktreaktionen", kommentiere Delp. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...