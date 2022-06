New York (www.anleihencheck.de) - Die neuen Maßnahmen der EZB fielen erwartungsgemäß aus. Der Markt reagierte allerdings negativ: Die bei der heutigen Sitzung bekanntgegebene, eindeutige Änderung der EZB-Erwartungen hinsichtlich einer Leitzinserhöhung, deutet darauf hin, dass bei einer zukünftigen Sitzung mit einer noch stärkeren Reaktion der Zentralbank zu rechnen ist, falls sie mit einer weiter steigenden Inflationsrate konfrontiert wird, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income beim unabhängigen US-Vermögensverwalter Neuberger Berman. ...

