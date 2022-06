Original-Research: Deutsche Eigenheim Union AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu Deutsche Eigenheim Union AG

Unternehmen: Deutsche Eigenheim Union AG

ISIN: DE000A0STWH9



Anlass der Studie: GB 2021, Basisstudien-Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.06.2022

Kursziel: EUR 1,17

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA



Verzögerungen in Genehmigungsverfahren führen zu Projektverschiebungen

Die am 30. Mai 2022 veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 bestätigen unsere Umsatzprognose. Der Materialaufwand liegt hingegen deutlich über unseren Annahmen, was aber nahezu ausgeglichen wird durch die (von uns nicht abschätzbaren) stichtagsbezogenen Bestandsveränderungen. Ergebnisseitig haben die deutlich höher als von uns erwarteten sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu Buche geschlagen (Miet-/Leasingkosten gemäß IFRS 16 sowie Umgliederungen von vormals aktivierten Projektkosten) und führten zu einem Nettoergebnis von TEUR -633, etwa TEUR 140 unter unserem Forecast.

Durch Verzögerungen der Genehmigungsverfahren verschieben sich einige Projekte um jeweils etwa 1 Jahr:

* Friedersdorf (30 Wohneinheiten) 2022 --> 2023

* Klein-Eichholz (12 Wohneinheiten) 2022 --> 2023

* Freienbrink (16 Wohneinheiten) 2023 --> 2024

Dadurch hat sich unsere Umsatz- und Ergebnisprognose entsprechend verschoben und führt zur Reduktion unseres Fairen Werts um 5,6%. Bei unserer Prognose der operativen Kennzahlen für die Geschäftsjahre 2022-2024 setzen wir nunmehr auf der Guidance des Unternehmens, wie sie im Mai 2022 auf der Frühjahrskonferenz kommuniziert wurde, auf. Ab 2025 modellieren wir unsere Schätzungen für das Umsatzwachstum wie im Bewertungsteil beschrieben.

Trotz steigender Zinsen ist laut Aussage des Managements die Zahl der Interessenten ungebrochen hoch. Gleichwohl erwägt das Unternehmen mit Blick auf stetig steigende Materialkosten auch Fertigungsalternativen. Die Sicherung der Liquidität erfolgt maßgeblich durch treuhänderisch hinterlegte, Anzahlungen von Käufern mit adäquater Bonität. Trotz der Projektverschiebungen rechnen wir im laufenden Geschäftsjahr mit dem operativen break-even. Mit einer schlanken Personalausstattung (aktuell durchschnittlich 9,5 Mitarbeiter) sollte es der Gesellschaft gelingen, mittelfristig eine EBIT-Marge deutlich über 20% zu erwirtschaften.

Unsere zu gleichen Teilen gewichtete DCF-Analyse und Peer Group-Analyse ergibt einen Fairen Wert von EUR 1,17 pro Aktie.



