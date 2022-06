Neu-Isenburg (ots) -Die energiewendemacher-Tour von Deutschlands größtem Ökostromversorger führt im dritten Teil in den Taunus. eprimo Kunde und Prosumer Erwin Limburg gewährt dem eprimo CEO Jens Michael Peters private Einblicke, wie jeder einen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Limburg ist überzeugt: "Was aus der Natur kommt, sollten wir auch nutzen." Auf welchem Weg er zum Solarstrom-Überschuss gekommen ist, erläutert Limburg im dritten Teil der Film-Reihe, der seit heute online ist.Die Energiewende betrifft uns alle. Welche Punkte jeder Einzelne umsetzen und wir gemeinsam erreichen können, möchte der eprimo CEO während der energiewendemacher-Tour herausfinden. Auf der Suche nach Antworten, trifft er sich an den unterschiedlichsten Orten mit verschiedenen Akteuren der Energiewende. Den Anfang machte das Treffen mit den Klimaexperten vom Schneefernerhaus auf der Zugspitze, von wo aus es weiter zu den Solarvertriebs-Profis von 4Motions in Leipzig ging. Im hessischen Taunus lernt er heute einen eprimo Kunden kennen, der nicht nur eine, sondern gleich drei Erneuerbare-Energien-Anlagen besitzt, mit denen er seinen eigenen grünen Strom erzeugt: eine PV-Anlage auf dem Carport, eine Balkonsolaranlage sowie ein Windrad auf dem Hausdach. An besonders wind- bzw. sonnenreichen Tagen teilt er die überschüssige Energie mit den anderen Mitgliedern der eprimo Grünstromcommunity und ermöglicht ihnen dadurch, ganz einfach selbst Teil der Energiewende zu werden."Erwin Limburg hat uns gezeigt, dass jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Alles, was es dafür braucht, ist Engagement, Herzblut und ein klein wenig Geduld. Ich hoffe sehr, dass er mit dieser tollen Einstellung auch andere Menschen dazu inspirieren kann, aktiv zu werden", so der begeisterte eprimo CEO Jens Michael Peters.Das Video ist ab heute auf allen Social-Media-Kanälen von eprimo zu finden.Pressekontakt:eprimo GmbHRoman ZurholdLeiter UnternehmenskommunikationTel: +49 069 - 6976 70 353Mobile: +49 152 - 530 64 544E-Mail: roman.zurhold@eprimo.deOriginal-Content von: eprimo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100575/5246710