Der amerikanische Technologiekonzern NVIDIA ist einer der Marktführer mit seinen Grafikkarten sowie Chips für Rechenzentren. In beiden Bereichen werden extrem leistungsfähige Halbleiter benötigt. Der Aktienkurs hat sich seit Mitte 2020 in der Spitze mehr als verdreifacht (330 USD), bevor er in der jetzigen Korrekturphase auf 169 USD fiel. Wie geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...