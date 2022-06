Nordex (WKN: A0D655) verbucht seinen ersten Großauftrag in der Balkanregion, die leidgeplagten Anleger kümmert's nicht: Die Aktie rutscht bis zum Mittag um -5,77% auf 9,47 € ab. Nach der Gewinnwarnung Ende Mai fehlt vielen Börsianern der Glaube an einen Turnaround des Windkraftanlagenbauers. Dabei gibt die Bundesregierung in der Branche derzeit Anlass zur Hoffnung. Die Nordex Group mit Sitz in Hamburg fertigt, errichtet und wartet Onshore-Windkraftanlagen ...

