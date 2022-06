HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Übernahme der schwedischen Haldex-Gruppe sei wieder auf der Agenda, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt für das Vorhaben positiv gestimmt, denn strategisch sei dieser Schritt sinnvoll. Die Gewinnentwicklung dürfte schon 2023 profitieren und der Unternehmenswert dann mit einem Jahr Verzögerung. Um die höhere Verschuldung macht er sich nicht zu viele Gedanken./tih/ajx



