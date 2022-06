DJ BP steigt mit Anteilsverkauf aus kanadischem Ölsandgeschäft aus

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern BP trennt sich von seiner 50-Prozent-Beteiligung an dem Ölsandprojekt Sunrise im kanadischen Alberta. BP erhält für die Anteile nach eigenen Angaben 600 Millionen kanadische Dollar von Cenovus Energy. Hinzu kommen potenziell weitere 600 Millionen Dollar plus die Cenovus-Beteiligung von 35 Prozent an dem noch nicht entwickelten Offshore-Projekt Bay du Nord.

Laut BP entsteht durch die Transaktion ein fokussierteres, wiederstands- und wettbewerbsfähigeres Kanada-Geschäft. Der Deal soll dieses Jahr abgeschlossen werden.

June 13, 2022 06:54 ET (10:54 GMT)

