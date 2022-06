Die Furcht vor einem größeren Konjunktureinbruch hat die Anleger an den europäischen Aktienmärkten in die Flucht geschlagen. Für Dax und EuroStoxx50 ging es am Montag erneut kräftig bergab. Auch Kryptowährungen und der Euro hatten das Nachsehen. "Zinsen und Inflation bleiben die beiden Schreckgespenster für die Märkte", konstatierte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die Sorge, dass die hohe Inflation in Verbindung mit den steigenden ...

